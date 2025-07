Roma rinvenuto un intero scheletro umano ad Aurelio | indagini in corso

Sembra la scena di un film, come ritrovarsi, tutto d’un tratto, in un sito archeologico spolverando pezzi di vasi e qualche ossa di varia origine. Invece è Roma, dove nel quartiere Aurelio è stato rinvenuto un intero scheletro umano. Un misterioso ritrovamento in un terreno del tutto inaspettato, in via della Monachina 50. La macabra . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Roma, rinvenuto un intero scheletro umano ad Aurelio: indagini in corso

Roma, neonata di sei mesi trovata morta tra i rovi a Villa Pamphili | A pochi passi rinvenuto il cadavere di una donna in un sacco - Il corpicino è stato notato da alcuni passanti, che hanno subito dato l'allarme. Segni di trauma sul braccio e sulla mano destra.

