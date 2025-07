Fine vita una firma ogni 701 abitanti | la Toscana tra le regioni più attive per l’eutanasia legale

Legalizzare tutte le scelte del fine vita, inclusa l’eutanasia attiva. È questo l’obiettivo della raccolta firme depositata martedì mattina in Senato dall’Associazione Luca Coscioni. Le firme raccolte ammontano a 74.039 e riguardano la proposta di legge di iniziativa popolare per legalizzare le. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Fine vita, “la legge spetta al Parlamento”: perché il governo ha impugnato il provvedimento della Toscana - Fine vita, il governo ha deciso di impugnare la legge della Regione Toscana approvata a febbraio. “ Spetta al Parlamento legiferare”.

Fine vita, il governo impugna la legge della Regione Toscana - Il consiglio dei ministri presieduto dalla premier Giorgia Meloni ha deciso di impugnare la legge sul fine vita della Regione Toscana.

Fine vita, Alice Parma (Pd): “Serve una legge nazionale, il Parlamento si prenda le sue responsabilità " - “Lo dico da anni, serve una legge nazionale sul fine vita. Il Parlamento deve prendersi le proprie responsabilità e colmare il vuoto normativo sottolineato dalla Corte Costituzionale nel 2019 e poi di nuovo nel 2024.

Fine vita, una firma ogni 701 abitanti: la Toscana tra le regioni più attive per l’eutanasia legale; Superate le 50mila firme necessarie per depositare la PDL Eutanasia Legale; Eutanasia: il Piemonte tra le prime quattro regioni per numero di firme raccolte per la proposta di legge sull’assistenza al fine vita.

Fine vita: Liguria tra le regioni più attive nella raccolta firme - Martedì mattina l’Associazione Luca Coscioni ha depositato al Senato 74. Da ligurianotizie.it

Eutanasia: il Piemonte tra le prime quattro regioni per numero di firme raccolte per la proposta di legge sull’assistenza al fine vita - Con una sottoscrizione ogni 684 abitanti, il Piemonte si colloca al quarto posto per numero di firme raccolte sull’eutanasia attiva Con una sottoscrizione ogni 684 abitanti, il Piemonte si colloca al ... Scrive msn.com