Serie A2 svelato il calendario della Virtus Aversa | si comincia a Cantù

Esordio in trasferta a Cantù per la Virtus Aversa. Si aprirà in Lombardia la stagione 202526 della Serie A2 dei ragazzi guidati da coach Tomasello, appuntamento il prossimo 19 ottobre. Ci saranno 2 turni infrasettimanali (sempre il derby) con il girone di andata che si chiuderà il 4 gennaio 2026. 🔗 Leggi su Casertanews.it