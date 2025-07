Sul palco in Germania il cantante racconta la malattia dei suoi genitori e rivela tutte le sue fragilità

U n concerto può essere molto più di uno show. Lo ha dimostrato Robbie Williams, che durante una tappa del suo tour in Germania ha aperto una finestra intima sulla sua vita familiare. Tra un brano e l’altro, il cantante britannico ha sorpreso il pubblico parlando con toccante sincerità del dramma che sta affrontando: la malattia dei suoi genitori. «Mia madre è affetta da demenza e non sa più chi sono. Non sa più dove si trova. Mio padre è affetto dal Parkinson e non può uscire di casa». Un racconto che va oltre la cronaca musicale e tocca una corda umana, universale. Robbie Williams: carriera, Angels, tour. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Sul palco in Germania, il cantante racconta la malattia dei suoi genitori e rivela tutte le sue fragilità

In questa notizia si parla di: germania - cantante - palco - racconta

Qualche giorno fa Robbie Williams ha parlato dello stato di salute di sua madre, malata di demenza senile, dal palco di uno dei suoi concerti in Germania. Il cantante inglese, che è stato uno dei protagonisti del Mondiale per Club assieme a Laura Pausini con - facebook.com Vai su Facebook

«Non sono pronto per questo»: Robbie Williams racconta in concerto la malattia dei genitori; Robbie Williams commuove parlando della malattia dei genitori: “Non sono pronto per questo”; Robbie Williams: Mia madre è affetta da demenza senile e mio padre da Parkinson, non sono pronto per questo.

“Continua a suonare o sarà il panico”. Il racconto di Topic, il dj ... - Era sul palco quando è accaduto il massacro, ma il dj Topic ha continuato a suonare, per evitare che la massa di gente raccolta alla feste dei 650 anni di Solingen entrasse nel panico. Lo riporta lastampa.it

Attacco in Germania, il dj rimasto sul palco: "Continua a ... - Il Tempo - Topic, il dj che si stava esibendo ieri sera a Solingen (in Germania ... Da iltempo.it