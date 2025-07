Mediobanca affermazioni di Nagel rispondenti al vero

Risulta "del tutto aderente al vero l'affermazione secondo cui il Gruppo Caltagirone ha effettuato significativi acquisti in vista dell'assemblea degli azionisti di Mps, addirittura triplicando la propria partecipazione da novembre 2024 ad aprile 2025". Così Mediobanca replica al gruppo Caltagirone sulle parole dell'ad Alberto Nagel. "Relativamente invece all'affermazione che il dott. Nagel abbia commentato il prezzo della 'procedura di Abb con la quale in data 13 novembre 2024 il Mef ha ceduto partecipazioni in Mps' si rileva che tale commento non è stato mai effettuato", si legge in una nota. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Mediobanca, affermazioni di Nagel rispondenti al vero

Nagel (Mediobanca) ricevuto a Palazzo Chigi, vede Caputi - L'amministratore delegato di Mediobanca, Alberto Nagel, è stato ricevuto a Palazzo Chigi dove ha incontrato il capo di Gabinetto della premier Giorgia Meloni, Gaetano Caputi.

Mediobanca, Nagel: "Con Generali si crea valore, ma non con Mps" - L’operazione di Mediobanca con Banca Generali «porta più valore perchè noi creiamo un leader di wealth management che poi ha un’ulteriore specificità nel private investment» mentre con l’operazione annunciata da Mps su Piazzetta Cuccia si creerebbe «una banca differenziata di medie dimensioni nella quale il posizionamento nei singoli business non può trarre benefici» mentre non è escluso.

Mps, Caltagirone: «Due oggettive falsità nelle affermazioni di Nagel» - Le affermazioni dell'amministratore delegato di Mediobanca Alberto Nagel inerenti all’offerta di Mps "oltre a risultare sovente inesatte e del tutto strumentali e infondate, ... Come scrive msn.com