Juventus al Giffoni Film Festival con Team Jay! Stand dedicato ai più piccoli per promuovere uno sport sano e inclusivo | tutti i dettagli

Juventus al Giffoni Film Festival con Team Jay: tutto quello che c’è da sapere sulla partecipazione dei bianconeri. La Juve torna al Giffon Film Festival: di seguito il comunicato del club bianconero sulla partecipazione all’importante evento in cui ci sarĂ uno stand dedicato per i piĂą piccoli e la serie animata Team Jay. COMUNICATO – «Dopo il grande successo della scorsa edizione, Juventus Football Club è pronta a tornare al Giffoni Film Festival con un programma ricco di emozioni, intrattenimento e valori educativi. Dal 17 al 26 luglio, il Club bianconero sarĂ presente con uno stand dedicato ai piĂą piccoli all’interno del Giffoni Village, rinnovando il proprio impegno a ispirare le nuove generazioni attraverso lo sport. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus al Giffoni Film Festival con Team Jay! Stand dedicato ai piĂą piccoli per promuovere uno sport sano e inclusivo: tutti i dettagli

(Adnkronos) – Tutto è pronto per la 78esima edizione del Festival di Cannes, in programma da oggi, 13 maggio, fino al 24 maggio.

