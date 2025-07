Venezia 82 | annunciata la selezione del Concorso Internazionale di Orizzonti Corti

È stata ultimata la selezione per il Concorso Internazionale di Orizzonti Corti dell’ 82. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica (27 agosto – 6 settembre 2025) della Biennale di Venezia, diretta da Alberto Barbera. 14 cortometraggi in anteprima mondiale concorreranno per il Premio Orizzonti per il miglior cortometraggio, assegnato dalla Giuria della sezione Orizzonti e 1 cortometraggio sarà presentato Fuori concorso in anteprima mondiale. Questo l’elenco dei cortometraggi, la cui produzione vede coinvolti 19 diversi Paesi del mondo: IN CONCORSO NORHEIMSUND di ANA ALPIZAR con Paula Massó Varela, Yaité Ruiz, Darianis Palenzuela, Kiriam Gutiérrez Cuba, USA 12’ MERRIMUNDI di NILES ATALLAH Animazione Cile 21’ LA LIGNE DE VIE (THE LIFELINE) di HUGO BECKER con Alexis Manenti, Jeanne Goursaud, Damien Jouillerot, Gilles Cohen, David Talbot Francia 20’ JE CROIS ENTENDRE ENCORE (I HEAR IT STILL) di CONSTANCE BONNOT con Viki Assayas, Nathalie Richard Francia 16’ KUSHTA MAYN, LA MIA COSTANTINOPOLI di NICOLÃ’ FOLIN con Roberto Citran, Leo Folin, Hlib Tovstoluh Italia 19’ PRAYING MANTIS di JOE HSIEH, YONFAN Animazione Taipei, Hong Kong SAR 18’ YOU JIAN CHUI YAN (A SOIL A CULTURE A RIVER A PEOPLE) di VIV LI con Zezhi Long Germania, Belgio, Cina 15’ EL ORIGEN DEL MUNDO (THE ORIGIN OF THE WORLD) di JAZMIN LOPEZ con Leila Loforte Argentina 12’ THE CURFEW di SHEHREZAD MAHER con Sathya Sridharan, Balinder Johal, Sara Haider, Rajesh Bose, Chris Thorn USA 19’ LION ROCK di NICK MAYOW con Anton Falstie-Jensen, Mia Blake, Jonno Roberts Nuova Zelanda 16’ SAINT SIMEON di OLUBUNMI OGUNSOLA con Kanayo O. 🔗 Leggi su Cinefilos.it