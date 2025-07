Dai piedi e ai piani alti dei palazzi all’ombra della Madonnina risuona lo strillo acuto delle sirene della giustizia, e il sindaco di Milano Beppe Sala ( blindato a sinistra ) si ritrova al centro di un caso mediatico e giudiziario che scuote le fondamenta di Palazzo Marino. Un’ombra si allunga sulla Giunta, e la politica, come sempre in questi casi, si divide tra difese d’ufficio e stilettate affondate in nome della legge. Sullo sfondo, tra innocentisti e colpevolisti, tutti evocano – e agitano – il fantasma di Tangentopoli: chiamato in causa ora come monito. Ora come scomodo spettro da cui rifuggire. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Sala, la sinistra si divide. Il Pd lo assolve: santo subito! Nel M5S (con l’acquolina alla bocca) fanno i forcaioli