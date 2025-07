Scandalosa Patty | Bezos a Venezia? È bene se i ricchi danno una mano E alla sinistra | Bisogna fare figli siamo una società di vecchi

“Mi chiamo con il nome di uno zio che è morto tuffandosi da una diga. In realtà mi chiamo Nicola Strambelli”. Inizia così una lunga conversazione con il Corriere della Sera di Patty Pravo, l’intramontabile ragazza del Piper. Grande talento e trasgressione. Nata a Venezia, racconta di essere stata fin da bambina uno spirito libero, cresciuta con “una nonna libera”. Una mamma assente e una famiglia non tradizionale, che invece con il successo le sarebbe servita. “Non ho avuto mai regole: mi sono data la mia di regola, che era non avere regole”. Patty Pravo: Bezos? Ben vengono i ricchi, fanno bene a Venezia. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Scandalosa Patty: “Bezos a Venezia? È bene se i ricchi danno una mano”. E alla sinistra: “Bisogna fare figli, siamo una società di vecchi”

