Sul caso si è espresso anche il ministro dell'Ambiente e delle Risorse energetiche, Gilberto Pichetto Fratin, secondo cui con l'Aia è possibile "rafforzare il presidio ambientale su uno dei siti industriali piĂą complessi del Paese". 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Ex Ilva ottiene l’Autorizzazione ambientale, Urso: “L’impianto è salvo”

Piano ambientale ex Ilva, Bruxelles sollecita l’Italia sul mancato rispetto delle scadenze - La Commissione Europea continua a monitorare con attenzione la situazione ambientale dello stabilimento ex Ilva di Taranto, ma i risultati non sono ancora quelli attesi.

Piano ambientale ex Ilva, Bruxelles sollecita l’Italia sul mancato rispetto delle scadenze. Incontro ministero Lavoro-sindacati - La Commissione Europea continua a monitorare con attenzione la situazione ambientale dello stabilimento ex Ilva di Taranto, ma i risultati non sono ancora quelli attesi.

Ex Ilva, Urso: «Siamo sulla strada giusta, la conferenza dei servizi dovrà rilasciare comunque un’autorizzazione integrata ambientale (Aia)» - «C’è l’impegno di tutti e credo sarà mantenuto da tutti gli attori istituzionali». Risponde così il ministro delle Imprese, Adolfo Urso, alla domanda se si troverà l’accordo interistituzionale per salvare l’ex Ilva di Taranto al prossimo incontro, fissato per il 31 luglio.

"L'ex Ilva è salva" (di nuovo). Ma l'autorizzazione ambientale è temporanea e divisiva - Il limite a 6 milioni di tonnellate annue di acciaio, 470 prescrizioni. Come scrive huffingtonpost.it

Pichetto, rafforziamo il presidio ambientale sull'ex Ilva - "Con il riesame dell'Aia rafforziamo il presidio ambientale su uno dei siti industriali più complessi del Paese". Riporta ansa.it