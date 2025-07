Msc rinuncia a Moby dopo l’alt dell’Antitrust per rischio monopolio

L’Antitrust ferma l’acquisizione di Moby Lines da parte di Msc. La compagnia di navigazione italo-svizzera fondata da Gianluigi Aponte ha fatto sapere di aver rinunciato all’acquisizione della societĂ specializzata nel trasporto passeggeri via traghetto. La decisione è arrivata dopo l’istruttoria dell’Agcm dello scorso novembre, che segnalava “possibili violazioni dell’articolo 101 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea”, norma che vieta comportamenti anticoncorrenziali e abusi di posizione dominante. Le rotte. Tra le rotte finite sotto la lente dell’Antitrust per possibile condotta anticoncorrenziale ci sono quelle per la Sardegna: Civitavecchia-Olbia;. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

