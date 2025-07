Grotteria finisce fuori strada e sfonda il guardrail | mezzo pesante soccorso dai vigili del fuoco

Lungo e complesso l’intervento che, questa notte, sulla strada provinciale 501 Fabrizia-Grotteria, ha visto impegnata la squadra dei vigili del fuoco di Siderno, coordinata dal capo squadra Natale Laface. Alle 23 circa di mercoledì 16 luglio, la chiamata alla sala operativa del Nue da parte. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

