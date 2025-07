Pit stop nel weekend per la Nuova Regionale del Santo

Una prima tranche di lavori strutturali di rifacimento del manto stradale della Sr 308 "Nuova regionale del Santo", nel comune di Campodarsego, è programmato questo fine settimana con chiusura completa della strada al traffico e deviazioni. E' infatti prevista l'interdizione da venerdì 18 luglio. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

