Piombino | 33enne di Prato trovata morta in un parco di notte Indagini in corso

Mistero a Piombino. Nella notte fra il 16 ed il 17 luglio 2025 alcuni passanti hanno notato il corpo di una donna riverso a terra, all’ingresso del giardino pubblico tra via Pisacane e via Buozzi L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Piombino: 33enne di Prato trovata morta in un parco di notte. Indagini in corso

In questa notizia si parla di: notte - piombino - 33enne - prato

Notte di follia all'International street food di Piombino, aggredito un esercente e colpito anche il commissario di polizia: tre feriti e un arresto - Notte di follia a Piombino durante la seconda giornata dell'International street food in programma in questi giorni sul viale del Popolo.

Piombino: 33enne di Prato trovata morta in un parco di notte. Indagini in corso; I biglietti vincenti della Lotteria Italia 2025 in Toscana. Seconda, terza e quarta categoria: ecco dove; Piombino (Livorno): un cadavere nel parco. Giallo sulle cause della morte.

Prato, ruba due orologi e un bracciale in piazza Mercatale: arrestato ... - Prato, ruba due orologi e un bracciale in piazza Mercatale: arrestato 33enne Il furto è successo in piena notte nei pressi di un pub della piazza ... Riporta lanazione.it

Prato: torna “S-piazza la notte!”, il progetto per una movida giovane, sicura e creativa - ”, promosso dal Centro di Solidarietà di Prato, in collaborazione con LEFT LAB – Cas ... Secondo toscanaoggi.it