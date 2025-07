Auto contro camion nel Casertano due feriti gravi

Tempo di lettura: < 1 minuto Un incidente stradale con due feriti in gravi condizioni è avvenuto a Valle di Maddaloni (Caserta), sulla strada provinciale 335, nei pressi dell’ Acquedotto Carolino; un’auto si è scontrata violentemente con un autotreno. Sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco, partita dal Comando provinciale di Caserta. I soccorritori hanno trovato due persone rimaste incastrate tra le lamiere della vettura, riuscendo in poco tempo ad estrarle e affidarle ai sanitari del 118. I due feriti sono stati trasportati all’Ospedale di Caserta in codice rosso. L'articolo proviene da Anteprima24. 🔗 Leggi su Anteprima24.it