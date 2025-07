Pallacanestro Davide Marchini in biancazzurro per la terza stagione di fila

L'Adamant Ferrara Basket ha comunicato di aver raggiunto un accordo con l'atleta Davide Marchini, che vestirà così la canotta biancazzurra per la terza stagione consecutiva. Iscriviti al canale WhatsApp di FerraraToday Play-guardia classe 1995, 188 centimetri per 85 chilogrammi, è cresciuto. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Progresso di Davide Marchini chiude la stagione con vittoria in rimonta sul Ravenna - Si chiude con una prestigiosa vittoria la stagione del Progresso di Davide Marchini. Al ‘Clara Weisz’, la formazione rossoblù è stata capace di battere in rimonta il Ravenna, corazzata del girone e che, già certa del secondo posto, si sta preparando agli spareggi playoff.

Progresso di Davide Marchini sfida Ravenna per chiudere la stagione in bellezza - E’ pronto a chiudere la stagione con un match di grande prestigio il Progresso di Davide Marchini. Alle 15, al ‘ Clara Weisz ’ di Castel Maggiore, i rossoblù ospiteranno infatti la corazzata Ravenna che, certa del secondo posto, è già proiettata con la mente agli spareggi playoff.

Davide Marchini: dalla promozione dell'Adamant a possibile capitano a Ferrara - "Sto realizzando solo ora ciò che abbiamo fatto, è stata una sensazione stranissima: per un giocatore è il coronamento di un sogno".

