Lite tra moldavi difende il figlio e muore per un pugno

Dopo l’udienza di convalida, il presunto aggressore è stato rimesso in libertà , ma sottoposto all’obbligo di dimora nel Comune di Spinea. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Lite tra moldavi, difende il figlio e muore per un pugno

È morto dopo due giorni di agonia, a causa di una emorragia cerebrale, Vladimir Radu, un 39enne di origini moldave, colpito con un pugno al volto, davanti alla discoteca Area City di Mestre, mentre difendeva il figlio 14enne finito in una lite. #ANSA Vai su X

