Mortal kombat ii | il trailer ufficiale svela johnny cage in azione

l’atteso ritorno di mortal kombat: il trailer ufficiale di mortal kombat II. Il franchise di Mortal Kombat si prepara a tornare sul grande schermo con un nuovo capitolo ricco di azione, sangue e effetti visivi impressionanti. Dopo l’uscita del primo film nel 2021, la produzione ha svelato il trailer ufficiale di Mortal Kombat II, offrendo uno scorcio sulle scene piĂą intense e violente che i fan potranno aspettarsi. In questa nuova avventura, il personaggio iconico interpretato da Karl Urban si unisce ai guerrieri dell’Earthrealm per affrontare una minaccia oscura. sinossi e trama del sequel. “Mortal Kombat II” si presenta come un capitolo ad alto tasso di adrenalina, diretto nuovamente da Simon McQuoid. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

