Il gas conclude in calo -1,1% a 34,4 euro al Megawattora

Prezzo del gas in ribasso sul mercato di Amsterdam, di riferimento per l'Europa: il future sul metano con consegna ad agosto ha chiuso in ribasso dell'1,1% a 34,4 euro al Megawattora.

