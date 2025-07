Animali Prestipino | Grazie Assemblea capitolina per divieto botti ottima notizia

“ Ottima notizia l’approvazione da parte dell’Assemblea capitolina della modifica al regolamento della Polizia municipale di Roma Capitale, che vieta i botti dal 1° dicembre al 31 gennaio. Si tratta di una misura che va nel segno della civiltĂ , del rispetto dell’ambiente e degli animali, che mette al centro la salute e la sicurezza pubblica e che va incontro a una sensibilitĂ sempre piĂą diffusa nei cittadini, come dimostra il sondaggio condotto dalla LAV e dalla DOXA lo scorso dicembre, secondo il quale il 94% degli italiani è contrario all’uso dei botti per i festeggiamenti di Capodanno ”. Lo dichiara Patrizia Prestipino, Garante per la tutela e il benessere degli animali di Roma Capitale. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

