Thesocialpost.it - Manuel Bortuzzo in piedi grazie ai tutori: il video che emoziona i fan

Leggi su Thesocialpost.it

Un momento davveronte, quello condiviso dacon i propri fan attraverso unpubblicato sui social. E che ha lasciato tutti a bocca aperta, con tanti commenti e condivisioni subito piovuti in rete. Il nuotatore paraolimpico – ed ex concorrente del Grande Fratello Vip – si è infatti mostrato inin cucina.Leggi anche:Bimbo di 3 anni finisce in Rianimazione: l’orribile scoperta dei medici su lui e il fratellino “Ogni tanto mi dimentico di essere alto 1.95?, ha spiegato. Proseguendo, ha poi ringraziato e messo le cose in chiaro: “Ho letto vari commenti a riguardo di questoe volevo ringraziarvi per i bellissimi messaggi che mi avete mandato, ma per essere chiari, sotto i pantaloni, ho iche mi aiutano a stare in! magari senza”.