Mano durissima contro Alemanno: resta in carcere. L'avvocato: "Decisione che stupisce, come l'arresto a Capodanno"

inl’ex sindaco Gianni, arto la notte del 31 dicembre scorso dopo la revoca dei servizi sociali. A deciderlo è stato il Tribunale di Sorveglianza di Roma, sciogliendo la riserva sull’udienza di venerdì scorso. L’ex sindaco di Roma, che doveva svolgere attività presso la struttura “Solidarietà e Speranza”, che si occupa di famiglie in difficoltà e di vittime di violenze, la notte della vigilia è stato portato a Rebibbia con l’accusa di aver presentato falsa documentazione per giustificare impegni lavorativi ed evitare i servizi sociali.Il Tribunale di Sorveglianza conferma ilperOltre ad aver confermato perla misura più dura per la violazione che gli è contestata, il tribunale di sorveglianza di Roma non gli ha neanche riconosciuto i 4 mesi di detrazione pena per il periodo già svolto ai servizi sociali prima delle contestazioni,era stato chiesto dalla Procura.