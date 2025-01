Ilgiorno.it - Madalina Ghenea, a processo la presunta stalker della modella: “Voglio andare fino in fondo”

Leggi su Ilgiorno.it

Milano, 28 gennaio 2025 – Ala donna di 45 anni imputata per stalking nei confrontimoe attrice, che sarebbe stata bersagliata con minacce e commenti offensivi pubblicati in maniera “petulante” sul suo profilo Instagram e inviati via social anche a familiari, amici e collaboratori. È quanto ha deciso il gup di Milano Roberto Crepaldi. Il dibattimento si aprirà il prossimo 10 aprile davanti alla quinta sezione penale del Tribunale. “inalla vicenda - ha commentato- È importante per me e per la mia famiglia”. La vicenda per cui l’attrice, che ha fatto anche parte del cast di “Youth - La giovinezza”, film di Paolo Sorrentino, ha poi sporto denuncia, risale quanto meno al giugno del 2021. Una persecuzione incessante e avvenuta via web, che le avrebbe reso la vita faticosa, e addirittura impossibile facendole cambiare “abitudini” a causa di timori per la sua incolumità e per quella dei suoi familiari.