Nonsolo.tv - L’uomo dei ghiacci è basato su una storia vera? Per certo esiste una Ice Road

Leggi su Nonsolo.tv

dei– The Ice, film con Liam Neeson, èsu una?Scritto e diretto da Jonathan Hensleigh (già sceneggiatore di Jumanji e di Die Hard, e regista di The Punisher)dei ghiacchi – The Iceè un film del 2021 che ha ricevuto critiche non esattamente positive ma nonostante ciò è destinato ad avere un sequel, dopo che Amazon ha acquistato i diritti di distribuzione del film.E così, dopo aver risposto alla domanda se il film avrà un sequel, rispondiamo alla domanda che sorge spontanea dinnanzi a questo tipo di film che prova a narrare storie realistiche: si ispira a qualche aneddoto reale?dei– The Ice, la tramaIl film narra ladi Mike McCann, personaggio interpretato da Liam Neeson, già candidato all’Oscar nel 1994 come miglior attore per la sua interpretazione in Schindler’s List, camionista che si imbarca in una pericolosa missione di salvataggio.