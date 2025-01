Tuttivip.it - “L’obiettivo è cacciarla”. Allarme su Helena, dal Grande Fratello hanno parlato chiaro: “Attenti a quello che succede”

Nelle ultime ore, i fan piùdelriportato una conversazione che potrebbe cambiare le sorti della competizione. Dopo la puntata, Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato si sono ritrovati nella zona piscina, dove il modello ha rivelato chiaramente l’intenzione di eliminarePrestes dalla casa. La relazione tra Lorenzo ed, una volta caratterizzata da un flirt davanti alle telecamere, è ora segnata da attriti e rancori. Durante il confronto con Shaila, Lorenzo ha confidato che attenderà il prossimo verdetto del prime time per poi adottare nuove strategie. “Io aspetto giovedì. Se non esce, cambio gioco per buttarla fuori”, ha sussurrato Lorenzo, manifestando la sua risolutezza. Ha aggiunto chenon dovrebbe mai “mettersi contro di lui”, dimostrando di essere disposto a tutto pur di vederla fuori dal reality.