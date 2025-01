Nerdpool.it - Lo showrunner di Chicago Fire spiega l’impatto del crossover sul rapporto tra Stella e Severide

Leggi su Nerdpool.it

Ildi Oneavrà un impatto su molti dei nostri personaggi preferiti del franchise. Quelli che probabilmente ne risentiranno di più, tuttavia, sono Kelly(Taylor Kinney) eKidd (Miranda Rae Mayo).Kidd sarà in pericolo e, come si evince dal promo del, sarà in preda al panico mentre cerca di salvarla. I due vivranno molte emozioni nel corso dell’epico evento di tre ore, e lodiAndrea Newman ha confermato che questo avrà un enorme impatto sul loro matrimonio.e Kidd riconoscono ciò che è più importanteNewman ha detto a OneCenter che la coppia sarà costretta a confrontarsi con l’idea di non rivedersi mai più e quindi l’impulso a esprimere i propri sentimenti è più forte che mai. È questo che fa un’esperienza di pre-morte.