Quotidiano.net - L’Iran mette in guardia Israele e Usa: “Attacco a siti nucleari sarebbe follia”. Trump: “Presto incontrerò Netanyahu”

Roma, 28 gennaio 2025 -incontreràalla Casa Bianca. Secondo alte fonti di Walla News, il summit avverrà all’inizio di febbraio e il presidente Usa annuncia: “Moltoverrà qui per incontrarmi”. All’ordine del giorno, cianche la ‘soluzione a due Stati’ per la Striscia. “Palestinesi vivrebbero meglio in posti non violenti.ine Stati Uniti: unaiiraniani scatenerebbe una “risposta immediata e decisiva”. il ministro Araghchi: “”. È crisi a Gaza per il rientro di migliaia di profughi dal Nord della Striscia. Hamas avverte: il 90% dei palestinesi non ha casa. "Arrivate solo 800 tende". Ultime notizie in diretta