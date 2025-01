Anteprima24.it - L’Antico Casaro a Casa Sanremo con Terre d’Irpinia

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiDai pascoli del Terminio direttamente sulle tavole degli irpini e non solo: sono i prodotti di alta qualità e genuinità di “Caseificio Antico” pronti a deliziare i palati dei prestigiosi ospiti di, nell’esclusivo corner di, nell’ambito della 75esima edizione del Festival della Canzone Italiana.Un caseificio situato ai piedi del Monte Terminio, più precisamente a Santo Stefano del Sole, azienda che nasce nel 1989 per volontà del MastroBruno Sarno, con la sua esperienza ultratrentennale presso note aziende del settore. Oggi “Antico” conta sulla gestione degli altri membri della famiglia Sarno, Gerardo, Antonietta, Chiara e Maria, un’attività a conduzione familiare specializzata nella trasformazione del latte proveniente dall’entroterra irpino, e che vanta una lunga tradizione casearia risalente al 1962, anno in cui Bruno Sarno imparò l’arte casearia fino a decise di avviare in proprio la trasformazione del latte in formaggi a pasta filata molle e dura, garantendo ai consumatori prodotti di alta qualità.