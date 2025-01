Quotidiano.net - L’anno difficile dell’acciaio tra domanda fiacca e ombre di dumping. Quali sono le prospettive per il 2025

Roma, 28 gennaio– Il 2024 non è stato un anno semplice per il settore, fra nuove sfide lanciate dal mercato, contrazione della, e il bisogno di rispondere a interrogativi circa la sostenibilità, che in parte stanno mandando in crisi un settore delicato e strategicamente rilevante a livello internazionale. Se in Europa è atteso un rilancio nel, in Cina la situazione è vicina alla crisi, con indagini sul(politica commerciale predatoria che consiste nel vendere sui mercati esteri un prodotto a un prezzo nettamente inferiore, al fine di conquistare tale mercato) che stanno facendo emergere molte criticità anche in Paesi come Egitto, Vietnam, India e Giappone. Il pensiero di Stefano Ferrari "In Europa – ha dichiarato Stefano Ferrari, responsabile dell’Ufficio Studi Siderweb - se si verificherà l’aumento dellaprospettato da Eurofer, potremmo assistere a un parziale recupero delle scorte che erano state smobilizzate negli anni scorsi.