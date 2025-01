Romadailynews.it - Istituto Zaveria Cassia: una scuola che cresce con te

Leggi su Romadailynews.it

Una Comunità Educativa a 360 gradiStai cercando unache accompagni i tuoi figli in un percorso di crescita completo e stimolante, dall’asilo nido fino alle scuole medie? L’Comprensivo Paritario “” è molto più di una semplice: è un luogo dove apprendimento, creatività e comunità si incontrano per offrire un’esperienza educativa unica e coinvolgente.Un percorso educativo continuoOffre un percorso formativo che parte dall’asilo nido e prosegue con ladell’infanzia, primaria ed infine lasecondaria di I Grado. Questo approccio consente ai bambini e ai ragazzi dire in un ambiente familiare e stimolante, supportati da un team di educatori qualificati. Gli insegnanti madrelingua di inglese e spagnolo (con lo spagnolo come terza lingua già dalle elementari) accompagnano i ragazzi nel loro percorso di apprendimento della lingua.