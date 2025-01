Thesocialpost.it - Invecchiare in Italia non è semplice: pochi posti letto e uno Stato che non aiuta

Leggi su Thesocialpost.it

Mentre i nati per coppia nel nostro Paese si riducono di anno in anno e la decrescita demografica è limitata solo dall’arrivo di cittadini extracomunitari, il numero degli anziani over 70 continua inarrestabilmente a salire: per fortuna, ovviamente. Negli ultimi due decenni le migliori condizioni sociali hanno consentito un aumento di oltre 6 anni dell’aspettativa di vita media. In questo periodo, gli anziani over 65 sono cresciuti di oltre 3 milioni e sono a oggi più di 14 milioni. I centenari in– segnala l’Istat – sono aumentati del 30% negli ultimi dieci anni, arrivando a toccare quota 22.552.Con l’aumento di aspettativa di vita è cresciuto anche il numero dei non autosufficienti con disabilità fisiche o cognitive, che richiedono assistenza domiciliare o l’ingresso nelle Rsa.