Ilgiorno.it - Guida Identità Golose 2025, Lombardia al vertice: i nuovi locali e i premi

Milano, 28 gennaio– Diciottoindirizzi ine la regione fa da capofila in Italia. È quanto emerge dalla nuova– la 18esima - dipresentata questa mattina all'hotel Excelsior Gallia di Milano. Sono infatti 186 irecensiti in Regione (contro i 178 dello scorso anno), seguita a larga distanza da Veneto (85), Piemonte (80), Lazio (75) e Toscana (72). La ‘ai Ristoranti d'Italia, Europa e Mondo’, è ideata da Paolo Marchi e Gabriele Zanatta ed è il frutto del lavoro di ben 71 autori. Un volume che rappresenta un punto di riferimento imprescindibile per appassionati e professionisti del settore, ispirando anno dopo anno gourmand e operatori del settore alla scoperta di storie, talenti e tendenze con un unico obiettivo: raccontare l'eccellenza.