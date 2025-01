Lanazione.it - Firenze, allagata la stazione di Firenze Rifredi. Limitata anche la tramvia

, 28 gennaio 2025 – Paura aper una bomba d’acqua che in circa mezz’ora, dopo le 8, ha provocato gravissimi problemi ai trasporti. L’acqua ha invaso tutto. Dai sottopassi, con traffico bloccato sui viali e sulle principali arterie di comunicazione, fino allaferroviaria di. Previsioni meteoQui l’acqua ha iniziato a filtrare in maniera molto abbondante, fino a invadere completamente il sottopasso. Difficile per i passeggeri riuscire a raggiungere i binari, con l’acqua che in certi punti arrivava quasi alle caviglie. Non si segnalano comunque particolari ritardi per il traffico ferroviario. Problemi invece sempre in città aper quanto riguarda la, che nelle ore della pioggia ha limitato i suoi servizi. Sulla linea T2 c’è stata un’interruzione.