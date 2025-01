Sport.quotidiano.net - Consar "Abbiamo preso Palmi sottogamba"

Una buccia di banana che poteva causare una caduta rovinosa. Ma la capolistaha reagito e, sotto 0-2 contro il fanalino di coda(colpito anche dal furto di cellulari ed effetti personali negli spogliatoi del Pala de André, durante il match), ha confezionato la remuntada che le ha consentito di restare solitaria in vetta con un margine sceso da 3 a 2 punti. Domenica prossima si replica fra le mura amiche contro Aversa, squadra totalmente diversa da, in corsa per i playoff e reduce da 5 vittorie di fila. Una rimonta da 0-2 a 3-2 era già capitata 3 volte in trasferta contro Prata, Aversa e Catania. Conè stato decisivo l’ingresso di Feri alla mano al posto di Zlatanov: "Ci aspettavamo un avversario aggressivo e coraggioso – ha commentato lo schiacciatore goriziano – ma anche concreto, perché proteso alla ricerca della salvezza.