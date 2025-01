Ilgiorno.it - Commercio: un 2024 da grande freddo. La colpa? Black Friday e calendario sfavorevole

Milano, 28 gennaio 2025 – Per più di metà anno il termometro è rimasto (e di molto) sotto lo zero. E quando è risalito lo ha fatto a fatica. Nella Lombardia ha vissuto la gelata dei consumi. Rispetto ai dodici mesi precedenti, il valore delle spese registrate dall’Osservatorio permanente di Confimprese-Jakala è sceso del 2,4% tra gennaio e dicembre. Le cifre Un risultato peggiore della media italiana, che ha perlomeno contenuto le perdite (+0,6%). Gennaio è stato il mese peggiore, quello dove il divario rispetto al dato nazionale si è sentito di più: -7,4% in Lombardia (-2,1% nel resto del Paese). Il crollo dei mercati è proseguito nei mesi di aprile (-5%), e maggio (-3,1%). Febbraio (+2,4%) e soprattutto marzo (+4,5%), il periodo migliore nel confronto col 2023, avevano dato speranze allombardo, così come l’autunno (settembre +2,2% e ottobre +3,5%).