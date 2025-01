Gqitalia.it - Captain America: Brave New World raccontato dal suo interprete Anthony Mackie

Mancano pochi giorni e il nuovoNewfarà capolino nei cinema (dal 12 febbraio). I fan attendono il passaggio di testimone da Steve Rogers (Chris Evans) a Sam Wilson ().In realtà Sam aveva assunto il ruolo di, dopo aver ricevuto lo scudo stellato in Avengers: Endgame e, più concretamente, nella serie The Falcon and the Winter Soldier. Ma è la prima volta che lo vedremo in azione sul grande schermo contro Red Hulk e il cattivo Sidewinder (Giancarlo Esposito).NEWNewMarvel StudiosUna nuova era per il Marvel Cinematic Universe«Questo film è una sorta di- Primo Vendicatore», commenta, atterrato a Roma per la presentare alcune scene del film di cui non possiamo dire una parola, «da questo momento si comincia la scalata di un’impresa che culminerà con una sorta di nuovo Avengers: Endgame.