Bologna, vento fortissimo: piscina scoperchiata, alberi caduti e 3 aerei dirottati

Unsta creando disagi e danni ae in provincia. Il Comune ha chiuso i parchi e sospeso le attività sportive all’aperto. Le scuole hanno ricevuto l’invito a non far uscire gli alunni nei cortili. La Protezione Civile ha dichiarato allerta rossa per ilin diverse aree della regione.Leggi anche: Crollo di una gru in un cantiere a Roma: evacuate tre famiglie, nessun feritoRaffiche tra 89 e 102 chilometri orariLe raffiche diraggiungono velocità tra gli 89 e i 102 chilometri orari. L’Arpae e la Protezione Civile hanno diramato un’allerta rossa per l’Appennino romagnolo e bolognese e un’allerta arancione per altre zone della regione. Volano oggetti dai tetti, cadonoe rami. La situazione più critica si registra lungo le colline e la fascia pedecollinare, con raffiche che superano i limiti previsti per una burrasca forte.