Benevento, giovedì interruzione idrica in via San Pasquale

Tempo di lettura: < 1 minutoGesesa comunica che a causa di lavori di manutenzione straordinaria sulla rete in via S.del comune di30 gennaio sarà sospeso il servizio idrico dalle ore 14.00 alle ore 15.30 nelle seguenti zone:via San, via Tiengo, via Cupa Santa Lucia, via Giovanni Giordano, Parte di via dei Longobardi, Parte di via Ponticelli, via Cimitero. L'articoloin via Sanproviene da Anteprima24.it.