Biccy.it - Arianna David tira una bordata a Noemi Bocchi: “Quello che ha fatto a una festa”

è una cacciatrice?“, è questo il dubbio che è venuto a Myrta Merlino dopo che, sua ospite a Pomeriggio 5, le ha raccontato quanto visto a unadi compleanno a cui ha partecipato insieme al marito e alcune amiche. Allac’erano anche Francesco Totti con, ora che non devono più nascondersi e vivono il loro amore alla luce del sole.“Li ho incontrati anche ad unadi compleanno, loro due, e mi è dispiaciuto che lei guardasse il mio marito in maniera molto animata” – ha esordito– “Se mi sono preoccupata? No, io no perché conosco il mio marito, però lei ha Francesco che si guardasse il fidanzato suo! Lei ha guardato mio marito, l’ha guardato! Perché io non sono cieca e non sono cieche le mie colleghe che erano con me. Ma non mi importa, perché se tu ti sposi un bell’uomo è anche bello se te lo guardano, però poi non facciamo questi post.