Iltempo.it - "Amiamoli e proteggiamoli", il summit sui diritti dei bambini

Leggi su Iltempo.it

È stato presentato nella Sala Stampa della Santa Sede ilInternazionale suideiintitolato “”, che si terrà il prossimo 3 febbraio presso il Palazzo Apostolico Vaticano. L'evento, promosso dal Santo Padre e coordinato dal Pontificio Comitato per la Giornata Mondiale dei, verrà aperto da dieci, provenienti da diverse parti del mondo, che consegneranno un messaggio a Papa Francesco. Il, come aveva annunciato il Santo Padre lo scorso 20 novembre, «sarà l'occasione per individuare nuove vie volte a soccorrere e proteggere milioni diancora senza, che vivono in condizioni precarie, vengono sfruttati e abusati, subiscono le conseguenze drammatiche delle guerre». Alla conferenza stampa, moderata dal Direttore della Sala Stampa della Santa Sede, Matteo Bruni, hanno partecipato tra gli altri: Padre Enzo Fortunato, presidente del Pontificio Comitato per la Giornata Mondiale dei, Marco Impagliazzo, presidente Comunità di Sant'Egidio, Aldo Cagnoli, vicepresidente del Pontificio Comitato per la Giornata Mondiale dei, e Angelo Chiorazzo, fondatore cooperativa sociale Auxilium.