Addio all’ex conceria | maxi investimento con palazzi ostello e spazi per i giovani

Fermo, 28 gennaio 2025 – Cambia la geografia della città, cambiano e migliorano interi quartieri e il giro di investimenti parla di milioni di euro che cominciano a vedere i risultati concreti. Vale per l’exdi Girola, resta la storia del campo di prigionia, se ne va la storia industriale, il futuro si sta scrivendo ora. Un finanziamento intercettato in sinergia con la proprietà dell’area ma che lascia ampio margine al pubblico che pure investe e ci crede: “E’ un mondo concreto e complesso quello che sta nascendo qui, con tante realtà, con un ingresso che sarà conservato a futura memoria e poiper la cultura, per le associazioni, per un abitativo in grado di attrarrecoppie o anziani soli e autosufficienti – spiega il sindaco Paolo Calcinaro che per la prima volta apre il cantiere ai giornalisti e dunque alla città tutta – siamo qui per mostrare che finanziamenti importanti che riceviamo poi vanno in porto sul serio e costruiscono davvero futuro”.