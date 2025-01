Lanazione.it - Abbandono dei rifiuti, a Capolona in campo le guardie giurate zoofile di agriambiente

Arezzo, 28 gennaio 2025 – Continua l’odiosodeinel territorio dicon l’Amministrazione Comunale che però continua a combattere il problema come dichiara Daniele Pasqui, assessore del Comune di. “I controlli in modo particolare in questo fine settimana si sono soffermati sul territorio che lega Castelluccio con Cafaggio, dove abbiamo avuto diverse segnalazioni disembra strano ma tra abbandoni come copertoni d’auto e altro, tante lattine di birra e tetrapack di vino gettati sicuramente dai finestrinid elle auto, ne abbiamo recuperati un cassone di camion. Dispiace vedere la mancanza di attenzione all’ambiente in un territorio dove ci sono tutti gli strumenti per la raccolta. Comunque , così come nelle aree di raccolta ci sono le telecamere, anche qui stiamo pensando di installare delle foto-trappole per trovare i responsabili.