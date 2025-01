Ilfoglio.it - Viola viene salvata da Rosa nel bel mezzo di una rapina in Un posto al sole

Una buona bombasganciata a Unal. Un cliente dei cantieri muore al largo, a bordo di uno yatch costruito da Ferri, pare proprio per un malfunzionamento. E Roberto e Marina già tremano per le conseguenze e il pessimo ritorno di immagine per l’azienda. Questo mentre Castrese annuncia a Silvia di aver venduto il caseificio ai Gagliotti. E oltre a Michele, anche il piccolo della famiglia sembra non gradire i modi di fare impresa del fratello.invece da chinel beldella? Daovviamente, ormai sembra che i quartieri malfamati di Napoli siano la succursale del bar Vulcano. Comunquecaccia i malviventi, salvae se la porta a casa. Ora di fronte agli occhi di Manuel, e anche di Damiano, è una grande eroina. Peccato però che in questa impresa, ha dimenticato la prima cena con Pino.