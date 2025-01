Lanazione.it - Video concorso per le scuole: via all’iniziativa dell’Autorità Idrica Toscana

Firenze, 27 gennaio 2025 – L'Autorità(Ait) lancia il primoregionale per gli studenti e le studentesse degli istituti superiori della. Ipotranno essere prodotti direttamente con gli smartphone. "Insieme all’Ufficio Scolastico Regionale vogliamo sensibilizzare ragazze e ragazzi all'uso consapevole dell'acqua, proprio in un momento critico per il nostro pianeta”, dicono dall’Ait. Il cambiamento climatico in corso pone una questione fondamentale agli esseri umani e con loro alla flora e alla fauna: l'approvvigionamento idrico. L'acqua è un bene vitale, di cui non si può fare a meno. “L'acqua è la fonte della vita sulla Terra – si legge in un comunicato – e la riduzione della parte potabile di questa fondamentale risorsa è IL problema del futuro della vita per tutti.