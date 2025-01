Ilfogliettone.it - Uova, lo fai sempre prima di mangiarlo ma si tratta di un grave errore: ingerisci un batterio senza accorgertene

Leggi su Ilfogliettone.it

Quando cuciniamo ledobbiamo stare attenti a non venire a contatto con alcuni batteri per non rischiare grossoLa correlazione trae rischio alimentare è nota e spesso si sottovalutano le modalità con cui avvengono le contaminazioni. Il guscio, pur essendo una barriera protettiva, è il principale veicolo di microrganismi patogeni. Dopo la deposizione, entra facilmente in contatto con l’ambiente e le feci degli animali, accumulando batteri, lieviti e muffe.La corretta manipolazione delleè essenziale per evitare contaminazioni interne o la trasmissione a superfici, alimenti e utensili in cucina. Per scongiurare i rischi è importante acquistareda fonti affidabili, è importante preferire canali di vendita convenzionali e verificarel’integrità dei gusci. Lecon residui di sporco o feci visibili andrebbero evitate, poiché rappresentano un rischio maggiore di contaminazione.