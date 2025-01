Lanazione.it - "Una squadra stellare in uno stadio da urlo"

Leggi su Lanazione.it

"Una serata straordinaria, con uno Speziae un Picco da. Si può fare, crediamoci insieme". Tifosi aquilotti al settimo cielo per la vittoria eccezionale contro la capolista Sassuolo, in un’atmosfera degna della Serie A: "Il clima ribollente di passione e calore che si respira nel nostro ‘catino’ non ha eguali, eravamo in diecimila ma sembravamo ventimila". Graziano Fregosi è ancora in fibrillazione per le due ore di festa collettiva: "Emozioni incredibili, tutto il ‘Picco’ è stato straordinario per la passione, sembravamo il doppio di quelli che eravamo. Siamo stati determinanti durante tutta la gara, ma in special modo nei minuti finali quando c’era da difendere la vittoria. Lo Spezia ha disputato una gara superlativa, si è travestito da capolista visto il dominio che ha avuto sul Sassuolo.