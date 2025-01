Sport.quotidiano.net - Un Arezzo da incubo si consegna al Pontedera: 2-4

, 27 gennaio 2025 – Undasiale perde malamente la partita e la faccia. È uno 2-4 sconcertante e senza appello, visto che i gol di Guccione e Pattarello sono arrivati al tramonto della sfida. E dopo il triplice fischio scatta una nuova, pesantissima contestazione da parte dei tifosi. Nel mirino l’atteggiamento indisponente dei giocatori e l’operato di Troise, la cui esperienza in amaranto potrebbe essere al capolinea. L’allenatore aveva sorpreso tutti nell’undici titolare, con Gilli terzino al posto di Righetti e il colpo di mercato Capello ancora in panchina. L’inizio è subito in salita per il Cavallino: due minuti e ilapprofitta di una respinta corta in area e segna con un tiro a botta sicura di Moretti. L’prova a scuotersi e sfiora il pari all’11’ con Santoro: la sua conclusione è nello specchio ma Gigli involontariamente respinge.