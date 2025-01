Ilgiorno.it - Ubriaco danneggia auto. In manette

o comunque visibilmente alterato da sostanze che odoravano di alcol, se l’è presa con la fiancata dell’di un ignaro (e a lui ignoto) 59 enne italiano parcheggiata in viale Piave, cioè lungo la cerchia dei Bastioni a Milano. Fosse accaduto nel cuore della notte, forse avrebbe potuto persino farla franca, come purtroppo avviene per molti vandalismi ai danni dei proprietari d’mobile, ma non di garage, a Milano. Questa volta però il balordo ha deciso di sfogare la propra ira di sabato mattina (sabato scorso 25 gennaio) intorno alle 12, e il fatto, in quel momento e in quel luogo così centrale, non è passato inosservato: qualcuno ha chiamato la polizia, è arrivata una volante del commissariato Lambrate e gli agenti hanno potuto arrestare il vandalo in flagranza. Italiano anche lui, un anno più giovane del proprietario della macchina, e con precedenti, è finito incon l’accusa dimento aggravato.