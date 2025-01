Tex Magazine | azione e curiosità al quadrato per gli amanti del genere western

Leggi su Ilfaroonline.it

Dal 25 gennaio nelle edicole delle nostre città è presente il Tex “”, edito dalla Sergio Bonelli Editore, con due storie inedite: “Il mistero sui monti Colorado”, sceneggiatura di Jacopo Rauch, disegni di Marco Torricelli; “Barbary Coast”, testo di Mauro Boselli e disegni Andrea Venturi. La copertina è di Claudio Villa.All’interno alcuni inserti interessanti raccontano la civiltà navajo e la bellezza del“glaciale quello in cui le temperature si abbassano vertiginosamente, ma l’adrenalina rimane assicurata”, come il pezzo di Maurizio Colombo “Pericolo Bianco”. Piacevole un excursus riguardante Tom Devlin, personaggio che da molto tempo accompagna Tex in svariate avventure, riscuotendo sempre consensi e simpatia da parte dei lettori.I due episodi si sviluppano e concludono nello spazio dell’albo, regalando due storie avvincenti e complete.