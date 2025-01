Liberoquotidiano.it - Sinner "supremo". E poi... Schiaffo mondiale a Kyrgios e ai rosiconi della Bild

Per i “, Jannikè un dopato che non avrebbe dovuto vincere gli ultimi Australian Open, a dispetto dell'idolo locale Alexander Zverev, autore comunque di un grande torneo. La reazione dell'altra stampa straniera, però, è tutta a favore del 23enne pusterese, anche i francesi dell'Equipe, a dimostrazione di come Jannik vinca col merito e col talento, e non con quella microporzione di Clostebol nel sangue trovata agli scorsi Indian Wells. Le frasi più importanti, a favore di, arrivano appunto dal quotidiano francese, eloquente con un “intoccabile“. All'interno due pagine di approfondimento, nelle quali Jannik viene descritto come “Extraor“. Tanta attenzione anche dalla Spagna. Marca, ad esempio, non ha remore nel definire l'azzurro: “The Big-Onenuova generazione”, sottolineando che ora sia a un titolo Slam da quelli vinti da Carlos Alcaraz, e possa essere considerato un campione generazionale come quelli del passato.